Голливудский актер и обладатель "Оскара" Шон Пенн сыграет в украинском киноальманахе "Война глазами животных".

Шон Пенн появится в роли американского саунд-продюсера, который случайно оказался в Украине в момент начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Это будет заключительная, девятая, новелла украинского художественного киноальманаха "Война глазами животных", которую снимет Мирослав Слабошпицкий, сценарист и режиссер известного фильма "Племя".

Фильм "Война глазами животных" показывает реальные истории животных, которые прошли через войну, оказавшись в эпицентре боевых действий.

"Когда мы обсуждали сценарий этой истории с Мирославом Слабошпицким, появилась идея пригласить на роль продюсера известного американского актера. Ведь одна из целей этого проекта, помимо культурной - рассказывать миру истории об Украине и о том, что здесь происходит не только геноцид, но и экоцид. Шон Пенн - друг Украины, мощный легионер западного культурного и медиа-фронта, гениальный актер. Мы связались с ним через email, рассказали о киноальманахе, идее, сюжете и предложили поучаствовать в проекте. Шон Пенн сразу согласился. Потом мы встретились с ним в Каннах на кинофестивале, он пригласил нас на показ своего фильма "Черные бабочки" - он и его команда проделали невероятную работу. А затем мы долго говорили - о кино вообще, о культуре, актуальных сюжетах и героях, о предстоящей работе", - сообщил "Стране" Олег Кохан, продюсер и автор идеи киноальманаха "Война глазами животных".

Съемки фильма начнутся в конце июля-начале августа и пройдут в Украине и Америке (в Лос-Анжелесе). Мировая премьера киноальманаха запланирована на конец 2023-начало 2024 года.

Напомним, в прошлом году Актер Шон Пенн предложил инвесторам собрать деньги на ПВО и истребители для Украины.

Также сообщалось, что актер три раза был с визитом в Украине во время войны.