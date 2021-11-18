Известный американский кинорежиссер и актер, 61-летний Шон Пенн впервые в жизни посетил Украину. Он побывал на Донбассе, в зоне проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщается в Фейсбуке ООС.

Как отметили в пресс-службе ВСУ, в рамках творческого сотрудничества с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" (за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк") и первый муж певицы Мадонны планирует снять документальный фильм об Украине. Авторы картины хотят рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране.

На Донбассе Пенн посетил один из населенных пунктов Приазовья, который сильно пострадал во время активных боевых действий.

Во время визита голливудский гость пообщался с украинскими военнослужащими.

"Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", - отметили в пресс-службе ООС.

Ранее "Страна" сообщала, как на Донбасс съездил голливудский актер Орландо Блум в рамках проекта UNICEF, посетив населенные пункты Светлодарск и Мироновку. Это было в 2016 году.

А в конце сентября на Донбассе побывал целый десант из американских дипломатов.