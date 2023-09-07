Американская академия кинематографических искусств и наук объявила о переносе 14-й церемонии вручения премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (почетный "Оскар"). Из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде она пройдет вместо 18 ноября 2023 года 9 января 2024 года.

Об этом пишет журнал Vanity Fair.

Как сообщает издание, организовать мероприятие в ноябре невозможно, так как условия стачки не позволяют актерам и сценаристам участвовать в продвижении их работ.

Почетный "Оскар" присуждается за выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, исключительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за выдающиеся заслуги перед академией. В 2023 году премию должны получить режиссеры Мишель Сэттер (одна из основательниц американского кинофестиваля независимого кино "Сандэнс") и Мел Брукс (снял "Продюсеров", "Робин Гуд: Мужчины в трико" и другие популярные фильмы), актриса Анджела Бассетт (играла в "Мстителях" и "Черной пантере"), а также киномонтажер Кэрол Литтлтон.

В середине июля стало известно, что профсоюз актеров США, в который входят 160 тысяч человек, намерен объявить забастовку.

А вскоре члены актерской гильдии США вышли на улицы с требованиями повысить зарплаты, обеспечить соцгарантии и защиту своих прав перед растущей конкуренцией искусственного интеллекта.