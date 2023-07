В сети появилось видео забастовки актеров Голливуда.

"Мы здесь, мы сильны, мы готовы", - скандируют прибывающие на места первой за четыре десятилетия забастовки члены актерской гильдии США.

Профсоюз принял решение протестовать накануне после провала переговоров с Альянсом продюсеров, представляющим крупнейшие студии и стриминговые платформы.

Актеры, озвучка, ведущие телевидения и многие другие, работающие за кадром люди требуют повышения зарплат, соцгарантии и защиту своих прав перед растущей конкуренцией искусственного интеллекта.

Бастуют у студии Warner Brothers, у офиса Netflix и других голливудских гигантов.

Напомним, в Голливуде уже больше 70 дней идет забастовка сценаристов. Они потребовали пересмотра условий и размера оплаты труда с учетом новых обстоятельств - появления стримингов и искусственного интеллекта.

Это уже привело задержке выпуска известных проектов: Wednesday, "Очень странные дела", The Last of Us и спин-оффа "Игры престолов".

Ранее мы писали, что на днях Верховный суд США разрешил компаниям подавать иски в связи с забастовками, которые в некоторых случаях приводят к материальному ущербу.