В Голливуде готовятся к забастовке

В Голливуде могут полностью прекратиться съемки. Профсоюз актеров, в который входят 160 тысяч человек, намерен объявить забастовку.

Об этом пишет Variety.

В Голливуде уже больше 70 дней идет забастовка сценаристов. Они потребовали пересмотра условий и размера оплаты труда с учетом новых обстоятельств - появления стримингов и искусственного интеллекта.

Это уже привело задержке выпуска известных проектов: Wednesday, “Очень странные дела”, The Last of Us и спин-оффа “Игры престолов”.

С похожими требованиями обратились и актеры. Их также беспокоит сокращение гонораров из-за быстрого выпуска контента стримингами, возможность замены творческого труда искусственным интеллектом и повышение уровня нестабильности работы.

В заявлении Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио (в ней 160 000 человек), говорится, что переговорный комитет единогласно проголосовал за забастовку.

Ожидается, что ее объявят сегодня вечером. Отметим, что забастовка будет первой за 43 года.

Профсоюз голливудских актеров хочет объявить забастовку

В Голливуде хотят объявить забастовку

Напомним, в последний раз голливудские сценаристы бастовали в 2007-2008 годах. Тогда забастовка продлилась три месяца и привела к многомиллионным убыткам в отрасли.

Также в конце прошлого года журналисты газеты New York Times провели первую за 40 лет забастовку.

Ранее мы писали, что на днях Верховный суд США разрешил компаниям подавать иски в связи с забастовками, которые в некоторых случаях приводят к материальному ущербу.

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