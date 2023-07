В Голливуде могут полностью прекратиться съемки. Профсоюз актеров, в который входят 160 тысяч человек, намерен объявить забастовку.

Об этом пишет Variety.

В Голливуде уже больше 70 дней идет забастовка сценаристов. Они потребовали пересмотра условий и размера оплаты труда с учетом новых обстоятельств - появления стримингов и искусственного интеллекта.

Это уже привело задержке выпуска известных проектов: Wednesday, “Очень странные дела”, The Last of Us и спин-оффа “Игры престолов”.

С похожими требованиями обратились и актеры. Их также беспокоит сокращение гонораров из-за быстрого выпуска контента стримингами, возможность замены творческого труда искусственным интеллектом и повышение уровня нестабильности работы.

В заявлении Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио (в ней 160 000 человек), говорится, что переговорный комитет единогласно проголосовал за забастовку.

Ожидается, что ее объявят сегодня вечером. Отметим, что забастовка будет первой за 43 года.

Напомним, в последний раз голливудские сценаристы бастовали в 2007-2008 годах. Тогда забастовка продлилась три месяца и привела к многомиллионным убыткам в отрасли.

Также в конце прошлого года журналисты газеты New York Times провели первую за 40 лет забастовку.

Ранее мы писали, что на днях Верховный суд США разрешил компаниям подавать иски в связи с забастовками, которые в некоторых случаях приводят к материальному ущербу.