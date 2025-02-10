В Киеве новое обострение противостояния между мэром Виталием Кличко и центральной властью.

На него повлияло два фактора.

Первый - недавнее назначение нового начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко, который фактически сразу вступил в конфликт с мэром.

Городской голова в конце января выступил с заявлением о "попытке разбалансировать власть в Киеве и уничтожить местное самоуправление". Он обвинил нового главу КГВА в попытке "перехватить полномочия мэра, городского совета и Киевского городской государственной администрации".

Ткаченко опроверг эти обвинения, но отметил, что военная администрация будет делать для киевлян то, что "не может сделать мэрия", не устраивая из этого "шоу".

Новый глава КГВА - ставленник Офиса президента (ОП), который ранее работал вместе с вице-премьером по восстановлению Украины – министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой, который стал, как говорят в политических кругах, новым фаворитом Банковой.

Второй фактор - громкое уголовное дело в отношении одного из ключевых игроков строительно-земельного рынка Киева Дениса Комарницкого, по которому проходят и многие чиновники КГГА.

НАБУ заявляет о "разоблачении преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете". Руководил ею, по версии следствия, Комарницкий (уже объявлен в розыск), а входил в нее заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель комиссии по земельным вопросам Киевсовета Михаил Терентьев (оба взяты под стражу), другие чиновники и депутаты Киевсовета.

На этот раз Кличко прокомментировал события более осторожно. Завил, что "власти столицы сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляют все необходимые документы. И заинтересована в установлении правды и рассчитывает на объективное и беспристрастное расследование".

Комарницкий считается человеком, близким к команде мэра Киева. В первую очередь к его давнему соратнику Артуру Палатному (у Палатного в рамках дела НАБУ также был проведен обыск). На Комарницкого завязано огромное количество схем и связей по столичному строительному и земельному рынку. В СМИ его часто называют "смотрящим" на этом рынке. И в политических кругах уголовное дело по Комарницкому было воспринято как еще один (и очень мощный) удар по Кличко. Собственно, ресурсы, близкие к Офису президента именно так и преподносят последние события.

По данным источников "Страны", активная разработка дела против Комарницкого началась 8 месяцев назад, когда в офисе бизнесмена установили прослушку, и слушали все его разговоры с чиновниками, бизнесменами и прочими влиятельным людьми Киева.

"В его кабинете обсуждались сотни интереснейших вопросов по столичной застройке, выдаче разрешений, тендеров и прочее. Комарницкий - ключ входа в теневые финансы мэрии. На подходе еще не менее 7 "пидозр" представителям близкого окружения Кличко", - говорит источник в правоохранительных органах.

Также он связывает назначение нового главы КГВА Ткаченко с подготовкой атаки на Комарницкого. "Это комплексная работа НАБУ и Офиса президента. Банковая решила поставить на военную администрацию человека, который готов активно воевать с Кличко, подтачивая его позиции. То есть, НАБУ бьет по финансовой базе Кличко, а Ткаченко дискредитирует его политически", - говорит источник.

Приведет ли все описанное выше к отставке Кличко, возбуждению против него уголовного дела?

Источники в политических кругах полагают, что до этого может и не дойти. "На Банковой до войны хотели убрать Кличко с позиции главы КГГА. Но сейчас в этом особого смысла уже нет, так как создана городская военная администрация, которой, при желании, можно передать большую часть полномочий. Что сейчас явочным порядком уже и происходит. Поэтому Кличко будут и далее дискредитировать, зажимать его людей уголовными делами. Но самого пока трогать не будут. Цель - уничтожить его как политика, который пытается вести самостоятельную игру поперек линии Офиса президента. Вторая задача - более прикладная. Подчинить себе строительный рынок столицы, на котором, несмотря на войну, по-прежнему крутятся большие деньги. Убрать с него Комарницкого и людей Кличко. И поставить туда своих смотрящих, ориентированных на Банковую. И, тем самым, заодно лишить Кличко и финансовой базы, необходимой для его политической деятельности", - говорит источник.

Ситуация с Кличко - часть общей картины "наезда" Офиса президента на местное самоуправление, которое не поддается "прямому управлению" с Банковой, хотя и имеет крупные бюджеты и немалое влияние. Это происходит на фоне усиливающихся разговоров о скором завершении войны, после которой должны начаться предвыборные кампании. В том числе и по местным выборам.



Подробности - в статье "Страны".

Кто дестабилизирует Киев

Новое обострение отношений между Кличко и Банковой началось 29 января.

"Пока вы, как Верховный главнокомандующий, сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими", - заявил в тот день мэр.

Киев, по его словам, переживает попытку "расбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление". "Новый начальник КГВА (то есть Ткаченко - Ред.) без военного образования и опыта, который заменил на должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов. Восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жителям, восстановление инфраструктуры и другие. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы", - утверждает Кличко, призвав президента Зеленского обратить внимание на эту ситуацию.

Ткаченко оперативно выложил в своем Telegram-канале свой видеоответ. Обвинения Кличко в свой адрес он назвал "пустыми". А КГВА, по его словам, будет делать "для киевлян" то, что "не может сделать мэрия".

"Я не склонен устраивать политические шоу, как люди, которые в городской власти уже десятилетие". "Будем решать проблемы города и помогать киевлянам", - написал Ткаченко. Например, он намерен найти решение для наболевшего вопроса с остановкой общественного транспорта во время воздушных тревог. В Киеве из-за них может остановиться даже метро, которое перевозит тысячи людей между районами на разных берегах Днепра.

Кроме того, по словам Ткаченко, КГВА создает "рабочую группу прозрачности и подотчетности, несмотря на сопротивление городских властей". В другом посте он написал, что группа нужна для ликвидации в столице "теневых схем, из-за которых город теряет доходы".

Примечательно, что Ткаченко записал свое видео на фоне частично разрушенного в 2022 году жилого дома царских времен по улице Жилянской. В здание попал, по официальной версии, дрон РФ (или его осколки). По словам Ткаченко, за прошедшее после трагедии время дом не восстановлен, и "решения, что делать с ним делать, нет". И это, мол, не единственный пострадавший от войны дом в Киеве, и "многие киевляне ждут помощи от городских властей после российских ударов".

Продолжение эта заочная дискуссия получила в Киевсовете. Выступая на сессии представительного органа, депутат Ксения Семенова из фракции "Слуги народа" (СН), которая состоит в оппозиции к Кличко, обвинила мэра в передергивании фактов.

"У нас есть глава военной администрации, который начал работать и выполнять то, что исполнительный орган (то есть мэрия) не смог сделать за год. И вдруг появляются огромные претензии: как же так, что кто-то в этом городе наконец-то начал работать. Вместо того чтобы поблагодарить и порадоваться, что хотя бы кто-то решает проблемы киевлян - в отличие от исполнительного органа", - заявила "слуга народа", которая слывет любимицей Банковой из-за пикировок со столичной властью.

В свою очередь народный депутат восьмого созыва, депутат Киевсовета от партии Кличко УДАР Дмитрий Белоцерковец возложил вину за незавершенное восстановление разрушенных домов в Киеве на Ткаченко.

"Глава КГВА провоцирует проблемы в следующих вопросах. Он заблокировал восстановление жилья киевлян, поврежденного вражескими ударами. Жители уже 11 квартир ждут утверждения решения комиссий, которые занимаются вопросами компенсации. Если не будет никакого действия, то на очереди у нас будет уже 56 заявок от киевлян. Также глава КГВА заблокировал восстановление 103 зданий, поврежденных вражескими ударами. Вопрос: когда будут утверждены планы работ по обследованию поврежденных объектов? Без фиксации повреждений невозможно начать работы по восстановлению", - заявил на сессии Киевсовета сопредседатель фракции УДАРа Белоцерковец, который входит в близкое окружение Кличко.

Характер конфликта - с переходом на личности и обещаниями выводить на чистую воду - говорит нам, что он имеет шансы стать "долгоиграющим", тем более что в нем, по всей видимости, заинтересованы влиятельные игроки со стороны, о которых сейчас и поговорим.

Место для военных или подготовка к выборам

Впрочем, сначала несколько слов о Ткаченко. Он долгое время работал в Киеве на различных должностях, в том числе руководителем аппарата Голосеевской райадминистрации и замглавы Дарницкой райадминистрации в Киеве. Уже при президенте Зеленском он два года проработал директором "жирного" департамента городского благоустройства Киевской городской госадминистрации (КГГА). Потом он был заместителем министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. А после увольнения Камышина - замом Алексея Кулебы после перехода того на работу в правительство.

Тимур Ткаченко (третий слева) привык оглядываться на Алексея Кулебу (второй слева). Фото: Telegram-канал Ткаченко

Как уже писала "Страна", вице-премьер Кулеба в кругах, близких к Банковой, считается перспективной кандидатурой, на которую делает ставку глава ОП Андрей Ермак. Возможно, Кулеба станет кандидатом на замену нынешнему главе правительства Денису Шмыгалю.

Указ о назначении Ткаченко был опубликован 31 декабря 2024. Перед этим президент другим указом уволил с должности начальника КГВА генерал-полковника Сергея Попко. Многие в политических кругах расценили "рокировку" в канун Нового года как своеобразный "подарок" ОП оппозиционному мэру. Будто оправдывая молву, Ткаченко быстро развернул в столице бурную деятельность и - принялся критиковать Кличко.

О специфике отношений между городским головой и Банковой мы не раз писали. Команда Зеленского в принципе с самого начала его президентства осуществляет давление на Кличко. Дело - не только в борьбе за т.н. потоки в столице, как считают некоторые, но и в подозрении, что лидер УДАРа решит вернуться в активную большую политику и даже побороться с Зеленским за президентское кресло. Поэтому мэра регулярно "тренировали" обысками в структурах городского самоуправления и у бизнесменов из его окружения, а также угрозами лишить должности главы КГГА. Администрация по законодательству - это одновременно территориальный орган государственной власти и исполнительный орган Киевсовета ("исполком"), который по сути и руководит столицей. Если Кличко снимут, он станет "мэром без полномочий".

Плюс Кличко наверняка помнит случаи, когда руководители крупных городов лишились должностей по решению суда, а на самом деле - из-за конфликта с Банковой. За бывшего мэра Чернигова Владислава Атрошенко Кличко даже вступался, однако в 2023 году город вместо избранной на месте власти получил назначенную из Киева военную администрацию. В том же году эту же схему провернули и с Сумами.

Война вообще стала удобной причиной для того, чтобы закрутить гайки местному самоуправлению в стране. Последней громкой историей стали обвинения военных властей в адрес городских голов Дрогобыча и соседних Трускавца, Борислава, Сходницы и Мединичей Львовской области за якобы срыв мобилизации. Местные территориальные центры комплектования и социального обеспечения (ТЦК) выписали мэрам протоколы о невыполнении мобилизационных заданий, присланные районной военно-гражданской администрацией. Те выразили протест. Дрогобычский городской голова Тарас Кучма рассказал ТСН, что ему выписали штраф на 34 тыс грн. По его словам, местное самоуправление в вопросе призыва сталкивается с "объективными трудностями".

"Есть постановление правительства о том, что ответственность за мобилизационные процессы лежит на органах местного самоуправления. Но я говорил вице-премьеру (вероятно, Алексею Кулебе - Ред.), что нет базы данных. Возможно, у нас мобилизационный процесс уже исчерпался. Всех, кого могли забрать - забрали", - настаивает Кучма, который собирается оспаривать штраф в суде.

В комментарии "Радио Свобода" дрогобычский мэр заявил, что местные власти разносят повестки, как им и положено, но "часто по месту регистрации никто не проживает, многих домов нет в реальности, как указано в повестке". "Одному из мэров было сказано, что напишем (в смысле ТЦК - Ред.) другой протокол, а уже третий - это уголовное дело", - отметил Кучма.

Пообещал судиться и городской голова Борислава Игорь Яворский, которого тоже привлекли к административной ответственности за срыв мероприятий по мобилизации.

Ассоциация городов Украины (АГУ) говорит о давлении на "глав небольших общин уже январе 2025 года", отмечая, что таких примеров в первым месяц текущего года набралось уже заметное количество, и среди них случаи, когда "искусственными делами" общины лишают избранных руководителей. АГУ упоминает среди прочих дело мэра Дрогобыча, а еще - мэра Нетешина Александра Супрунюка, которого отстранили от должности на два месяца и отправили под домашний арест за покупку муниципалитетом дронов для военных подразделений, мэра Ирпеня Александра Маркушина отправили в СИЗО "за законный выезд за границу" его, как отца-одиночки двухлетнего сына, у которого умерла мать.

АГУ видит во всех этих случаях системный подход центральной власти.

"Системное давление на местное самоуправление ослабляет общины и Украину в целом, а значит, приводит к ослаблению страны в войне с агрессором и усложняет путь к нашей Победе", - говорится в заявлении ассоциации.

В политических кругах этот курс Банковой считают либо предтечей к введению новых военных администраций в городах, которыми руководят неугодные мэры, либо элементом подготовки к избирательной кампании, где вне зависимости от ее предназначения местные элиты будут играть заметную роль. Политолог Руслан Бортник склоняется ко второй версии.

"Скорее всего, мы видим развертывание нового этапа борьбы за контроль над региональными элитами. Что берется в основу большинства обвинений - недостаток патриотизма, что должно ударить по репутации городских руководителей. Возможно, это связано с выборами, о которых говорят все больше в последнее - конечно же, местными, но и президентскими и парламентскими, где позиция мэров и их групп влияния будет важна. Или же центральная власть находит у региональных элит "ген" оппозиции. Ведь потенциально кое-кто из них могут запустить собственные политические проекты не только с региональными, но и национальными перспективами. Наиболее заметные и влиятельные представители местного самоуправления, возможно, станут участниками коммуникации с новой администрацией США или же республиканскими кругами, за внимание которых сейчас бьется ОП.

Если говорить конкретно о Киеве, то дело не только лично в Кличко, но и в контроле над столицей, который позволит в случае чего влиять на протестную активность. И это важно с учетом возможных переговоров об условиях окончания войны. Схему с военными администрациями я бы тоже не сбрасывал со счетов. Как бы то ни было, у местного самоуправления мало шансов победить в противостоянии с Банковой, если та останется сильной. Но в случае падения ее рейтингов, возрастающая дистанция с центральной властью позволит собрать больший урожай голосов граждан на местных выборах уж точно", - комментирует политолог Бортник "Стране".

Что ожидает самого Кличко, сказать сложно. Собеседник в его окружении допускает, что ОП "очень хочет" отобрать у мэра должность главы КГГА, но останавливает возможная негативная реакция Запада на это.

"Вероятно, пока мы увидим, как они (то есть ОП — Ред.) "натравливают" Ткаченко на Кличко, чтобы он "рвал" и "убивал" рейтинг, репутацию мэра", - говорит источник, предполагая дальнейшее "наступление" и на местное самоуправление как "трудно контролируемую Банковой вертикаль" в стране.