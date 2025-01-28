Мэра Дрогобыча Львовской области Тараса Кучму оштрафовали за невыполнение плана мобилизации.

Об этом сообщают местные СМИ.

Градоначальник не явился добровольно в местный ТЦК для вручения постановления, поэтому военкомы направили письмо в полицию о принудительном приводе Кучмы. После этого он пришел в центр комплектования сам.

Кучма рассказал журналистам, что не пошел в ТЦК в срок, 22 января, из-за запланированных на этот день официальных мероприятий по случаю Дня соборности и похорон погибшего военного.

"Мы направили письмо, написали, что не придем, а если есть какие-то вопросы, напишите, мы ответим. На это реакция руководителя ТЦК была такова, что было направлено письмо в полицию о принудительном приводе мэра", – объяснил Кучма.

Он также не согласен с выпиской штрафа, сумма которого составляет около 36 тысяч гривен. Еще мэр не намерен проводить силовую мобилизацию.

"Есть постановление, которое обязывает нас проводить мобилизационные задачи, не давая полномочий. Каким образом глава города может доставить людей в ТЦК на призыв? Я не собираюсь его (штраф - Ред.) оплачивать, буду обжаловать. Каким образом я могу за уши притягивать людей или что? Как они это представляют? Есть ли у меня армия, полиция?" – сказал мэр.

Напомним, эпизод с Кучмой накануне упоминала Ассоциация городов Украины в своем обращении на имя президента страны как пример давления на местные власти.

В письме также фигурировал и случай с мэром Ирпеня, которого на днях суд отправил под стражу за незаконный выезд за границу еще в 2022 году.