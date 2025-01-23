Киев находится на завершающей стадии разработки плана для начала мобилизации в армию украинцев 18-25 лет.

Об этом сообщает идание Associated Press со ссылкой на заместителя главы Офиса президента полковника Павла Палису.

В своём первом интервью иностранным СМИ Палиса заявил, что Украина изучает новые формы призыва, поскольку существующая система мобилизации не справляется с задачей пополнения воюющей армии.

Теперь чиновник заявляет, работа над разработкой механизмов мобилизации с 18-ти лет находится на завершающей стадии и может помочь отреагировать на призывы администраций бывшего президента США Джо Байдена и его последователя Дональда Трампа о том, что Украина могла бы увеличить численность своей армии, снизив призывной возраст.

План, который озвучил Палиса, направлен к привлечению на службу преимущественно 18-25-летних молодых людей, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были уволены после принятия закона о мобилизации. Также, по словам Палисы, план включает в себя "финансовые стимулы и чёткие гарантии обучения".

Напомним, вчера, уже не в первый раз, президент Владимир Зеленский высказался против снижения возврата мобилизации.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что военная подготовка в вузах позволит мобилизовать юношей с 18 лет – в СНБО это опровергли.