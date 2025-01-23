Народный депутат Роман Грищук нашел неоднозначные трактовки в постановлении Кабинета министров, согласно которым летом, после окончания учебного года, студенты, аспиранты и преподаватели могут быть мобилизованы.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

Нардеп считает, что текущее постановление Кабмина об отсрочке нужно отредактировать, потому что его формулировки "противоречат закону и могут вызвать очень неоднозначную трактовку".

"По этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, то есть май-июнь. Что тогда с преподавателями в летние месяцы? По студентам те же риски", - написал Грищук.

Однако он выразил уверенность в том, что документ будет исправлен.

Вскоре на публикацию отреагировал министр образования и науки Оксен Лисовой. По его словам, постановление Кабмина исправят, чтобы летом не допустить мобилизации студентов и педагогов.

"Никакая мобилизация студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку, не предусматривается. Никаких дискуссий и обсуждений по этому поводу на правительственном уровне не происходит. Любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, будут регулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации", - написал министр.

На днях в Минобороны Украины сообщили, что студентов, не сдавших базовую военную подготовку, могут отчислить из вуза.

Между тем Владимир Зеленский снова высказался против снижения возраста мобилизации.