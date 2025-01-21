Народный депутат Александр Фединеко отрицает, что готовится новый законопроект об ответственности ТЦК за нарушения порядка мобилизации граждан.

Об этом ранее сообщали народные депутаты Максим Бужанский и Александр Бакумов.

По словам Бакумова, в проекте хотят прописать запрет для сотрудников ТЦК носить балаклавы и применять силу к гражданам.

Однако Федиенко отметил, что никаких новых законопроектов по этому поводу вносить не будут.

"Еще раз: вчера было проведено совместное заседание двух комитетов, правоохранительного и национальной безопасности. На них обсудили проблемные вопросы: балаклавы, бусификация, работа сотрудников полиции, видеофиксация, повестки (почтовая рассылка). Все! Никаких законодательных предложений не было и не может быть. Ибо все это уже урегулировано в действующем законодательстве!" - сообщил член оборонного комитета Федиенко.

Накануне народный депутат Бужанский заявил, что в Верховной Раде разработают законопроект о наказании сотрудников ТЦК и ВВК за нарушения при мобилизации.

Также мы рассказывали, что на упомянутом заседании двух комитетов затронули тему штрафов уклонистам. В ТЦК объяснили, что выписывать штрафы для них слишком дорого, поэтому они продолжают ловить людей на улице.