Комитеты Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки провели совместное заседание, посвященное мобилизации в Харькове, которая "всё больше напоминает фильтрационные мероприятия в ходе контртеррористической операции". На заседании сообщили, что только 12% уклонявшихся от заочных повесток получили штрафы.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале по итогам заседания народный депутат Максим Бужанский.

В ТЦК объяснили такой показатель тем, что выписывать штрафы для них слишком дорого, поэтому они продолжают ловить людей на улице.

"В ходе моего запроса на Минобороны и совместного заседания двух комитетов оказалось, что штрафы выписаны примерно 12% уклонившихся от повесток, примерно 45% уклонившихся объявлены в розыск. Из объяснений мы услышали, что военком не может выписать много протоколов, потому что это очень дорого, 82 гривны каждое заказное письмо, которым нужно сообщить о выписке штрафа. Не можем послать подкрепления под Покровск, потому что письма дорогие, вывод такой", - написал Бужанский.

Напомним, что сутью принятого прошлой весной закона об ужесточении мобилизации является принцип "служи или плати": те, кто не выполняет предписаний мобилизационного законодательства, должны автоматически выплачивать огромные штрафы. Власти заявляли, что это позволит прекратить отлов людей на улицах.

Но, как видим, пока реализовать этот принцип не удалось, а жёсткая уличная мобилизация продолжается в огромных масштабах.

Ранее мы сообщали, что сын народного депутата Петра Порошенко Алексей должен заплатить штраф за неявку по военной повестке в ТЦК.

Также стало известно, что 17-летним украинцам выпишут штраф в размере 17 тысяч, если они не встанут на воинский учёт.