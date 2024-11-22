Украинцы получат возможность платить штраф за нарушение правил военного учёта посредством мобильного приложения "Резерв+" .

Об этом заявила замминистра обороны Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона.

Напомним, военнообязанных, которые нарушили правила военного учёта, могут оштрафовать на сумму от 17 тысяч до 25 тысяч гривен. Но в настоящее время этот штраф нельзя уплатить в электронном виде.

"Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в "Резерв+" есть, даже есть законопроект, что, когда человек добровольно эмитирует квитанцию, получает 50% скидки на штраф, по аналогии с нарушением правил государственного движения", – отметила Черногоренко.

Замминистра также добавила, что если народные депутаты примут законопроект до конца декабря, то в начале 2025 года в мобильном приложении появится такая функция.

Ранее украинцы, имеющие право на отсрочку от мобилизации, массово не могли продлить её через "Резерв+".

Также стало известно, что военнобязанные, обновившие данные, стали получать вызовы в ТЦК из-за нарушения правил воинского учёта.