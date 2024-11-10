Военнообязанные массово жалуются на сбои в приложении "Резерв+", из-за чего невозможно вовремя продлить право на отсрочку от мобилизации. У большинства военнообязанных право на отсрочку закончилось 9 ноября. А это значит, что если они не получат новое подтверждение о наличии такого права, то могут быть мобилизованы.

Пользователи Facebook пишут о том, что презентованный Министерством обороны Украины функционал приложения с предоставлением отсрочки людям с инвалидностью и студентам работает с проблемами, слишком долго подгружая информацию о наличии такого права. Кроме того, анонсированная бета-версия о предоставлении отсрочки многодетным родителям вообще не заработала. Также в соцсетях жалуются на то, что информацию о наличии инвалидности "Резерв+" загружает из реестра Пенсионного фонда, а многие люди с инвалидностью получали такой статус через соцслужбу. Поэтому они также могут быть мобилизованы, так как приложение "Резерв+" не подтверждает их право на отсрочку.

Более того, накануне депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко заявил, что лицам, имеющим право на отсрочку, придется подтверждать этот статус каждый раз, когда парламент продлевает военное положение.

"Отсрочку нужно подтверждать каждый раз, когда ВРУ голосует продление военного положения. Следует подать заявление о продлении отсрочки и подтвердить основания для ее продления", - написал Федиенко.

Ранее в Минобороны объяснили как продлить отсрочку от мобилизации.