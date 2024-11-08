В мобильном приложении "Резерв+" стала доступна отсрочка от мобилизации для студентов и людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины через свои информационные каналы.

Чтобы получить возможность подать заявку на отсрочку, необходимо обновить приложение.

Напомним, в "Резерв+" анонсировали оформление отсрочки от мобилизации для трёх категорий украинцев.

Как сообщили в Минобороны, через мобильное приложение можно будет получить отсрочку:

людям с инвалидностью;

студентам и аспирантам дневной или дуальной формы обучения;

родителям многодетных семей.

"Оформление отсрочки через "Резерв+" должно быть очень простыми: достаточно будет зайти в приложение, отправить запрос и получить статус отсрочки, который подгрузится в электронный военно-учётный документ", – говорит Екатерина Черногоренко.

Ранее было опубликовано видео для прямого рекрутинга в ВСУ через "Резерв+" вакансию и бригаду.

В приложении можно узнать подробности о свободных бригадах и должностях, сохранять или отклонять предложения.

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