Три типа отсрочки от мобилизации полноценно заработают в "Резерв+" до конца ноября.

Об этом сообщила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

По словам чиновника, через приложение можно будет получить отсрочку:

людям с инвалидностью;

студентам и аспирантам дневной или дуальной формы обучения;

родителям многодетных семей.

"Оформление отсрочки через "Резерв+" должно быть очень простыми: достаточно будет зайти в приложение, отправить запрос и получить статус отсрочки, который подгрузится в электронный военно-учётный документ", – говорит Черногоренко.

Замминистра также подчеркнула, что в настоящее время ведомство пытается перевести оформление всех отсроеч в онлайн, а также чтобы "Резерв+" стал полноценной альтернативой посещению ТЦК.

Ранее мы публиковали инструкцию как выбрать себе вакансию и подразделение через "Резерв+".

В приложении можно узнать подробности о свободных бригадах и должностях, сохранять или отклонять предложения.

Напомним, Кабмин хочет обязать призывников в возрасте 17-ти лет становиться на военный учёт через "Резерв+" или ТЦК.