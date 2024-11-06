В "Резерв+" появится оформление отсрочки от мобилизации для трёх категорий украинцев – Минобороны
Три типа отсрочки от мобилизации полноценно заработают в "Резерв+" до конца ноября.
Об этом сообщила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.
По словам чиновника, через приложение можно будет получить отсрочку:
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людям с инвалидностью;
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студентам и аспирантам дневной или дуальной формы обучения;
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родителям многодетных семей.
"Оформление отсрочки через "Резерв+" должно быть очень простыми: достаточно будет зайти в приложение, отправить запрос и получить статус отсрочки, который подгрузится в электронный военно-учётный документ", – говорит Черногоренко.
Замминистра также подчеркнула, что в настоящее время ведомство пытается перевести оформление всех отсроеч в онлайн, а также чтобы "Резерв+" стал полноценной альтернативой посещению ТЦК.
Ранее мы публиковали инструкцию как выбрать себе вакансию и подразделение через "Резерв+".
В приложении можно узнать подробности о свободных бригадах и должностях, сохранять или отклонять предложения.
Напомним, Кабмин хочет обязать призывников в возрасте 17-ти лет становиться на военный учёт через "Резерв+" или ТЦК.