Минобороны опубликовало видеоинструкцию для добровольцев о том, как выбрать в приложении "Резерв+" вакансию и бригаду для прямого рекрутинга в ВСУ.

Ролик был опубликован на сайте и страницах ведомства в соцсетях.

В приложении можно узнать подробности о бригадах и должностях, сохранять или отклонять предложения.

Напомним, Кабинет министров принял постановление о цифровом рекрутинге украинцев.

Участниками проекта являются граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика и не находящиеся в настоящее время в ВСУ.

Желающие пойти в армию посредством экспериментального проекта подтверждают свою годность к воинской службе без прохождения медицинского осмотра.

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Накануне президент Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят бойцов ВСУ на поле боя. Также Зеленский сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки на войну с Украиной. Между тем служащий ВСУ высказал мнение, что Украина перестанет существовать как государство, если на войну с Россией не пойдут женщины и пенсионеры.

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