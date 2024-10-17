Кабинет министров принял постановление о цифровом рекрутинге украинцев
Кабинет министров Украины принял постановление о рекрутинге граждан путем цифровых инструментов.
Координатором экспериментального проекта является Министерство цифровой трансформации.
Участниками проекта являются граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и не проходящие военную службу.
Участники экспериментального проекта подтверждают годность к воинской службе без прохождения медицинского осмотра.
Обеспечивает реализацию технической возможности для рекрутинга сервис государственных услуг "Дия".
Ранее сегодня стало известно, что в "Дие" запустили новую функцию, благодаря которой можно записаться служить оператором дронов, минуя ТЦК и ВВК.
Также мы писали, что в "Резерв+" появятся новые функции для военнообязанных украинцев.
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