Кабинет министров Украины принял постановление о рекрутинге граждан путем цифровых инструментов.

Координатором экспериментального проекта является Министерство цифровой трансформации.

Участниками проекта являются граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и не проходящие военную службу.

Участники экспериментального проекта подтверждают годность к воинской службе без прохождения медицинского осмотра.

Обеспечивает реализацию технической возможности для рекрутинга сервис государственных услуг "Дия".

Ранее сегодня стало известно, что в "Дие" запустили новую функцию, благодаря которой можно записаться служить оператором дронов, минуя ТЦК и ВВК.

Также мы писали, что в "Резерв+" появятся новые функции для военнообязанных украинцев.

Война в Украине идет уже 967-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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