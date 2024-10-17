В приложении "Дия" запустили новую функцию, благодаря которой можно записаться служить оператором дронов, минуя ТЦК и военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

В приложении можно самому выбрать подразделение и специальность без "неприятных сюрпризов с распределением", а пригодность к службе подтвердить одним кликом, объяснили в министерстве.

Для записи на службу нужно обновить приложение, выбрать "Сервисы" - "Вступить в Армию дронов", а затем направление службы. После формирования заявки ее рассмотрят в подразделении и пригласят на собеседование.

"На обучение вы придете уже с подписанным контрактом и будете уверены, что служба будет проходить в той части, которую выбрали именно вы", - заверили в Минцифры.

На днях глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал появление этой услуги в "Дие". Для этого нужно заранее договориться с конкретным подразделением.

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