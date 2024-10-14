В рекрутинговые центры ВСУ, которые появились в этом году, обратились почти 21 тысяча украинцев, в том числе 804 - на прошлой неделе.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Из обратившихся в центры 5,2 тысячи граждан стали кандидатами в ряды Сил обороны. Правда, большинство хотят служить не на передовой. Наиболее популярные запросы подают на должности водителей, штабных работников и операторов БПЛА.

12 февраля во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в армию. В пресс-службе Минобороны заявляли, что там можно узнать актуальную информацию о вакансиях в ВСУ, пообщаться с представителями бригад, выбрать должность и добровольно поступить на службу, минуя систему ТЦК.

Сейчас в стране работают 42 центра.

В сентябре в Минобороны рассказывали, что ежемесячно в среднем 6500 мужчин добровольно присоединяются к ВСУ через ТЦК, центры рекрутинга и онлайн-платформы.

В начале октября в польском Люблине на базе украинского консульства открыли первый рекрутинговый центр для набора добровольцев в Украинский легион. Правда, желающих вступить в легион крайне мало.