В Минобороны рассказали, сколько украинцев обратились в рекрутинговые центры
В рекрутинговые центры ВСУ, которые появились в этом году, обратились почти 21 тысяча украинцев, в том числе 804 - на прошлой неделе.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Из обратившихся в центры 5,2 тысячи граждан стали кандидатами в ряды Сил обороны. Правда, большинство хотят служить не на передовой. Наиболее популярные запросы подают на должности водителей, штабных работников и операторов БПЛА.
12 февраля во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в армию. В пресс-службе Минобороны заявляли, что там можно узнать актуальную информацию о вакансиях в ВСУ, пообщаться с представителями бригад, выбрать должность и добровольно поступить на службу, минуя систему ТЦК.
Сейчас в стране работают 42 центра.
В сентябре в Минобороны рассказывали, что ежемесячно в среднем 6500 мужчин добровольно присоединяются к ВСУ через ТЦК, центры рекрутинга и онлайн-платформы.
В начале октября в польском Люблине на базе украинского консульства открыли первый рекрутинговый центр для набора добровольцев в Украинский легион. Правда, желающих вступить в легион крайне мало.