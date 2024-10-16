В Николаевской области усилили мобилизацию, но подразделения не принимают мобилизованных из-за слабой мотивации.

Об этом рассказал глава региона Виталий Ким в эфире "Новости. Live".

"Количество отработок мы увеличиваем по области. Вопрос не в количестве, а в качестве. Потому что сейчас, если мы выполняем задачи, очень много подразделений не принимают бойцов, потому что у них слабая мотивация", – заявил он.

Ким считает, что ситуация с мобилизацией может улучшиться, если люди будут знать конкретный срок окончания войны.

"Я думаю, если у нас будет четкий план победы, мы будем понимать, что у нас есть возможность победить в какие-то конкретные сроки, то людей значительно прибавится", – заявил он.

Ранее западные издания писали, что тактика мобилизации в Украине становится всё более принудительной.

Между тем в ТЦК заявили, что после их рейдов в публичных местах вырос приток добровольцев в военкоматы.

Война в Украине идет уже 966-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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