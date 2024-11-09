У многих украинцев сегодня, 9 ноября, закончилась отсрочка от мобилизации.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

"Как только у него (военнообязанного - Ред.) закончится отсрочка, а у большинства пользователей она заканчивается сегодня, 9 ноября, то есть фактически уже начиная с 10 ноября можно будет подать на следующую", – сказала Черногоренко.

Для этого, по её словам, нужно обновить приложение "Резерв+" до последней версии. Отсрочка там может появиться автоматически, если вся необходимая информация о человеке уже есть в реестрах.

"Если человек, например, не находит себя в реестре, есть ошибки в фамилиях, налоговом коде, потому что эти реестры заполнялись людьми, которые могли ошибиться или как-то неверно внесли данные, вы можете обратиться в техподдержку "Резерв+", – сказала замминистра.

Ранее в Минобороны сообщали, что с ноября в "Резерве" отобразятся отсрочки для инвалидов, студентов и аспирантов и многодетных отцов.

При этом права многодетных отцов на отсрочку, как оказалось, были сужены.

Накануне в приложении "Резерв+" стала доступна отсрочка от мобилизации для студентов и людей с инвалидностью.