Никаких предложений и инициатив из Генштаба о мобилизации женщин не поступало.

Об этом заявила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в комментарии "24 каналу".

"Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или гражданского общества не было, это нонсенс", – рассказала Бобровская.

Она добавила, что женщины с определёнными военно-учетными специальностями, например, медицинской, должны были обновить свои данные, но принудительно "с улицы" никто их не будет мобилизовать.

По словам Бобровской, в Украине достаточно мужского мобилизационного ресурса для того, чтобы призвать их в ряды Вооружённых сил.

"Но о принудительной мобилизации женщин вообще речь не идет и эта тема совершенно искусственно подогревается", – сказала Бобровская.

Напомним, в последнее время участились заявления о необходимости мобилизации женщин. Об этом, в частности, говорили волонтёр Марина Берлинская и нардеп Марьяна Безуглая.

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