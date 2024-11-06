С 1 ноября подготовка мобилизованных в учебных центрах должна длиться на месяц, а полтора месяца.

Об этом нововведении заявили одному из украинских СМИ в Главном управлении доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ.

Также в Генштабе подготовили другие изменения в подготовке военных:

усиление огневой подготовки с 68 часов до 101 часа, при этом вместо 300 патронов на одного призывника будут выдавать до 850, а вместо 23 упражнений по стрельбе из разных положений станут выполнять до 45;

обучение на дополнительных видах оружия (пулемёт, ручной противотанковый гранатомет, автоматический гранатомет);

увеличение количества тактических занятий и усиление инженерной подготовки;

появление новых направлений подготовки, в частности, по боевым действиям в условиях работы вражеских дронов, медицинской помощи, ознакомлению со средствами окопной РЭБ.

Кроме того, в учебных центрах будут установлены видеокамеры.

В начале войны, в 2022 году, базовая подготовка новичков длилась всего две недели, поскольку нужно было быстро восполнять нехватку людей на фронте. В таком режиме в 2022 году в ВСУ было создано около 40 новых бригад.

Напомним, Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине до 7 февраля.

Война в Украине идет уже 985-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные заявили об угрозе окружения города Курахово Донецкой области. Военный эксперт немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке сообщил, что армия РФ после захвата Селидово в Покровском районе начала наступление на запад в направлении Днепропетровской области, до которой остается 21 километр. В ВСУ заявили, что российская армия готовится к активным боевым действиям возле Часова Яра.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.