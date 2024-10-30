Глава МВД Украины Игорь Клименко высказался против мобилизации полицейских.

Об этом он сказал во время беседы с журналисткой "Радио Свобода".

Журналистка спросила у него, почему полицейские не идут воевать, ведь это обученные профессионалы с хорошим здоровьем, поскольку с плохим в силовые структуры не берут.

"Вы говорите, что полицейский обученный. Полицейский обучен применять силу и оружие по отношению к преступнику. Но это не имеет ничего общего с окопом, с инженерными сооружениями, ничего общего с действиями в составе подразделения, взвода или роты. Стрелять из автомата по преступнику... И спецназ, когда у нас захватывает какую-то преступную организацию, - это одно. Он действует в городе, но не действует в поле, не действует в лесу и так далее", - ответил Клименко.

По данным на начало 2024 года, в Украине служат около 100 тысяч полицейских. 90% из них имеют бронь от мобилизации. Многие принимают участие в принудительной мобилизации граждан вместе с ТЦК.

Напомним, в прошлом году в Нацполиции раскритиковали призывы мобилизовать полицейских.

Также сообщалось, что мобилизация полицейских может ухудшить криминогенную ситуацию в Украине.