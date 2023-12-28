Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что идея отправить на фронт 100 тысяч работников полиции нереализуема, поскольку примерно столько сейчас там и работает.

Данную идею ранее высказал командир роты "Айдара" Евгений Дикий, который заявлял, что из 250 тысяч полицейских 100 тысяч могут пойти на фронт.

Но Иван Выговский опроверг эти расчеты в интервью "Українським новинам".

"Фактически у нас на сегодняшний день около 100 тысяч действующих полицейских, то есть тех, кто в погонах. Из них 20 тысяч женщин, 80 тысяч мужчин. Каждый день из них заступает на службу около 20 тысяч в наряд. Это одна смена. Также около 15 тысяч следователей и дознавателей, 20 тысяч оперативников и тысячи воюющих на фронте людей, в частности, подразделение "Лють", - объяснил Выговский в интервью "Украинским новостям".

"Поэтому относительно предложения мобилизовать 100 тысяч полицейских могу сказать, что мы уже максимально задействованы в составе Сил безопасности и обороны, а также заботимся и о внутреннем фронте и безопасности внутри страны", - добавил шеф Нацполиции.

Ранее за то, чтобы направить на фронт "сотни тысяч" правоохранителей высказалась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Также мы писали о том, что экс-командир "Айдара" считает, что Киев является "самым недомобилизованным городом Украины".

Напомним, что Глава Нацполиции не поддержал идею, чтобы повестки раздавали полицейские без участия военных