Президент Украины Владимир Зеленский заявил американским сенаторам, что Украина "будет призывать в армию мужчин старше 45 лет".

Об этом пишет Bloomberg.

"Зеленский, который наслаждался овациями во время своего первого визита на Капитолийский холм год назад, встретил более прохладный прием на закрытых встречах с законодателями во вторник. В декабре прошлого года он заявил на ликующем совместном заседании Конгресса, что "Украина жива и здорова".

На этот раз он сообщил законодателям, что его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет и, возможно, ей придется прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь со стороны США и их европейских союзников становится все более скудной", - пишет издание.

При этом не до конца понятно, о чем идет речь. В Украине и так с начала войны мобилизации подлежат мужчины до 60 лет. Вероятно, Владимир Зеленский имел в виду, что Украина вынуждена будет рекрутировать в армию военных более старших возрастов, чтобы закрыть пробелы по личному составу.

При этом в Украине уже довольно давно говорят, что среди мобилизованных высокая доля людей возраста 40-50 лет.

Ранее сообщали, что советник главы ОП Сергей Лещенко говорил, что средний возраст солдата в некоторых бригадах ВСУ - 54 года.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.