Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила о возможных нововведениях в разрабатываемый закон о воинской обязанности. Рассматриваются варианты об отмене срочной службы и мобилизации с 25 лет.

Об этом Безуглая написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, в проекте будут предложены:

Отмена срочной службы. Демобилизация нынешних срочников, но не раньше апреля 2024 года (после подписания закона). Уменьшение нижней планки возраста мобилизации с 27 до 25 лет, причем призвать могут и нынешних срочников, если им уже исполнилось 25 (или когда исполнится 25), но не ранее, чем через полгода после демобилизации.

Ранее Безуглая рассказывала, что вместо демобилизации после 36 месяцев службы, которую требуют некоторые депутаты, в новом законопроекте могут ввести 90-дневный отпуск после двух лет.

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что в Раде готовится законопроект о ротации и демобилизации.

Мы разбирались в отдельном материале, что хотят изменить в мобилизации и военной службе в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.