Многие украинцы призывного возраста "не готовы бороться за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью".

Об этом пишет The Washington Post после общения с украинскими мужчинами.

Один парень рассказал изданию, что "не горит желанием" рисковать своей жизнью после услышанных от знакомых в ВСУ историй о недостаточной подготовке и повсеместной коррупции. Например, о даче взяток офицерам для получения отпуска.

"Даже если у вас нет ноги, они скажут, что вы все равно можете управлять дронами", - говорит другой парень.

Он также пожаловался на коррупцию, заявив, что простые украинцы воюют и умирают, в то время как "члены парламента" и представители другой элиты разъезжают по стране на "Мерседесах" и других модных автомобилях.

Потребность в дополнительных войсках возникает по мере того, как Украина готовится к долгой войне. Сейчас новые бойцы нужны Украине даже больше, чем военные поставки. Это ведет к поиску новых способов мобилизации населения и более жестких мер против уклонистов.

"Честно говоря, нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры на исходе", - сказал командир штурмовой группы 68-й бригады Дельфин.

По его мнению, слишком много мирных жителей, похоже, довольны тем, что оставляют боевые действия "профессиональным" солдатам.

Потери в ВСУ оцениваются американцами в 124 500 человек, в том числе 15 500 погибших.

При этом "украинцы по-прежнему едины в том, что многие считают битвой за выживание, и десятки тысяч людей охотно приходят в призывные пункты, чтобы записаться на военную службу", зная о том, что может принести российская оккупация.

Ранее стало известно, как в Украине хотят ужесточить мобилизацию.

Мы также сообщали, что, по мнению экс-командира "Айдара", Киев является "самым недомобилизованным городом Украины".