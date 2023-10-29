Поддержка Израиля президентом Украины Владимиром Зеленским поставила под угрозу почти годовые усилия Украины по завоеванию поддержки мусульманских стран в войне против России.

Об этом пишет The Washington Post.



Первые заявления Зеленского о поддержке Израиля после нападения ХАМАС, помогли Украине оставаться в центре внимания международного сообщества и поставили ее на сторону США.



Война в секторе Газа представляет собой одно из самых сложных дипломатических испытаний для Украины с февраля 2022 года, считает издание. Такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Катар, которые порой оказывали большую поддержку Украине, обвинили Запад в двойных стандартах в Газе, указывая на широкое осуждение гибели мирных жителей в Украине по сравнению с приглушенной критикой Израиля за бомбардировки Газы.



"Также Украине теперь приходится бороться с тем, что внимание мира в основном переключается на новую войну на Ближнем Востоке, а также с конкурирующими с Израилем требованиями военной поддержки США", - говорится в материале.

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Конгресс США может уменьшить размер помощи Украине.

Война в Украине идет уже 613-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2023 года в обновляемом онлайне.