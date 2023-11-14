В Конгрессе США желание продолжать финансировать Украину "достигло нового минимума".

Об этом пишет газета The Washington Post.

"Мы рискуем потерпеть неудачу, подарить Путину победу именно тогда, когда он находится на грани поражения", — заявил коллегам сенатор-демократ Кристофер Кунс.

Но, как пишет газета, республиканцы все более "колеблются и отвлекаются". При этом издание утверждает, что началось это еще до того, как летнее наступление Украины не принесло ожидаемых результатов, а потому последние месяцы опросы общественного мнения показывают устойчивое снижение некогда сильной поддержки американского общества, пишет WP.

Война в Израиле и миграционный кризис на южной границе с Мексикой лишь только усилили эти тенденции и могут стать "похоронным звоном для продолжающейся американской помощи" Украине.

По оценке издания, "на это в последние дни намекали и демократы, и республиканцы" - на фоне того как Конгресс приближается к возможному шатдауну в ночь на воскресенье и уже практически не осталось шансов объединить помощь Украине с какими-либо мерами, направленными на предотвращение этого.

Как пишет WP, в Пентагоне сообщили, что у них осталось около миллиарда долларов на помощь Киеву.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в понедельник, что способность Штатов "полностью финансировать" потребности Украины "становится все труднее и труднее" с каждой неделей.

"Окно закрывается", - говорит советник.

Ранее в администрации Джо Байдена признали сложности с выделением помощи Украине.

Мы также сообщали, что глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости странам ЕС быть готовыми компенсировать Украине помощь США, которая, вероятно, сократится.