Германия близка к выделению Украине дополнительных 4 миллиардов евро военной помощи, но неясно, из каких источников.

Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel.

"Помощь Украине финансируется не из регулярного бюджета Минобороны, а из специального фонда без четкого ведомственного распределения: так называемого "Индивидуального плана 60". Откуда возьмутся дополнительные денежные средства в размере четырех миллиардов евро, в документе Минобороны не раскрывается", - пишет издание.

По имеющимся данным, эта сумма может быть взята из неиспользованного "резерва беженцев" или фондов ЕС.

Как пишет Spiegel, эти деньги нужны, чтобы закрыть "брешь" в 5,2 млрд евро в средствах, которые выделены на поставки оружия Украине. В дальнейшем запланировано выделить еще 2 млрд. Это в добавок к запланированным еще раньше 4 млрд.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал планы выделения дополнительных средств "сильным сигналом Украине о том, что мы не оставим их".

"Наша поддержка будет значительно расширена, особенно в следующем году", - заявила также министр иностранных дел Альма Бербок.

Это означает, что текущая немецкая "коалиция светофоров" готовится к долгосрочной военной помощи Киеву. Особенно в условиях неопределенности с американской помощью.

Перед этим издание Bild писало, что Германия хочет удвоить военную помощь Украине.

Мы также сообщали, что ФРГ объявила о новом пакете военной помощи Украине. Туда вошли танки Leopard и вездеходы.