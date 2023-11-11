Германия хочет удвоить военную помощь Украине с четырёх до восьми миллиардов евро.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

По данным издания, к такому решению пришли в правительстве ФРГ при обсуждении государственного бюджета на 2024 год. Окончательно данное постановление должен утвердить на следующей неделе бюджетный комитет Бундестага.

Напомним, перед этим в Минобороны Германии заявляли, что им не хватает заложенных ранее средств для военной помощи Киеву.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ обстреливает Авдеевский коксохимический завод, пытаясь пробиться на его территорию. На южном направлении украинские паблики заявляют о частичном успехе ВСУ на Ореховском участке. Под Херсоном продолжаются бои на занятом украинскими войсками небольшом плацдарме в районе села Крынки. Украина получит третий комплекс ПВО Patriot.

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