В Пентагоне назвали помощь Украине "разумной инвестицией" и заявили, что она создает рабочие места в США.

Об этом говорится в распространенном Министерством обороны США сообщении.

"Помощь в обеспечении безопасности Украины - это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", - заявили в Пентагоне.

Напомним, сегодня стало известно, что США передают Украине новый пакет военной помощи с боеприпасами и теплым снаряжением.

Между тем Белый дом признал, что сокращает пакеты помощи Украине по причине истощения ассигнованных Конгрессом средств. По словам пресс-секретаря администрации Байдена Карин Жан-Пьер, имевшиеся у администрации США дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине исчерпаны.

А накануне Палата представителей Конгресса США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины. Проект поддержали 226 членов Палаты представителей, против проголосовали 196.