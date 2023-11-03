США передают Украине новый пакет военной помощи с боеприпасами и теплым снаряжением
США направляют Украине очередной пакет военной помощи.
Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Пентагон сообщил подробности о пакете. Со складов поставят:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
- ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые комплексы "Джавелин" и "АТ-4";
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;
- снаряжение для холодной погоды;
- запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Закажут для производства с последующей передачей Украине дополнительные боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными авиационными системами.
Стоимость этого пакета составляет 125 млн долларов.
Также США выделили еще 300 млн долларов для укрепления украинского ПВО в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Таким образом, общая сумма сегодняшнего пакета составит 425 млн долларов, как и анонсировали ранее СМИ.
Вчера Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины.
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