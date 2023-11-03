США направляют Украине очередной пакет военной помощи.

Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Пентагон сообщил подробности о пакете. Со складов поставят:

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы "Джавелин" и "АТ-4";

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;

снаряжение для холодной погоды;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Закажут для производства с последующей передачей Украине дополнительные боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными авиационными системами.

Стоимость этого пакета составляет 125 млн долларов.

Также США выделили еще 300 млн долларов для укрепления украинского ПВО в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Таким образом, общая сумма сегодняшнего пакета составит 425 млн долларов, как и анонсировали ранее СМИ.

Вчера Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины.

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.

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