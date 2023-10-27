ФРГ объявила о новом пакете военной помощи для Украины с дополнительной IRIS-T
Германия объявила об очередном пакете военной помощи для Украины с дополнительной установкой ПВО накануне зимы.
Об этом говориться в сообщении на сайте Минобороны ФРГ.
В пакет вошли:
- 1 ЗРК IRIS-T SLM (дополнительно)
- Ракеты к IRIS-T
- 1 РЛС TRML-4D
- 4 БТР
- 4 танковых тягача HX81
- 4 танковых прицепа
- 6 машин пограничной охраны
- 8 БпЛА Vector
- 5 надводных дронов
- 4 контрбатарейных радаров GO 12
- кассетные боеприпасы M26 для HIMARS
- 10 тысяч защитных очков.
Ранее Германия заявляла, что готовит пакет военной помощи Украине, куда войдут системы ПВО. В новом пакете анонсировались системы ПВО Patriot, Iris-T6, Gepard и прочее.
"Тот, кто инвестирует в Украину сейчас, инвестирует в будущего члена Евросоюза", — отметил канцлер ФРГ Шольц.
Война в Украине идет уже 611-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ослабили натиск на Авдеевку из-за погоды, но город обстреливают круглосуточно. Усиливаются обстрелы на Купянском направлении. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 150 млн долларов, который включает средства ПВО и противотанковые вооружения.
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