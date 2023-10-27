Германия объявила об очередном пакете военной помощи для Украины с дополнительной установкой ПВО накануне зимы.

Об этом говориться в сообщении на сайте Минобороны ФРГ.

В пакет вошли:

1 ЗРК IRIS-T SLM (дополнительно)

Ракеты к IRIS-T

1 РЛС TRML-4D

4 БТР

4 танковых тягача HX81

4 танковых прицепа

6 машин пограничной охраны

8 БпЛА Vector

5 надводных дронов

4 контрбатарейных радаров GO 12

кассетные боеприпасы M26 для HIMARS

10 тысяч защитных очков.

Ранее Германия заявляла, что готовит пакет военной помощи Украине, куда войдут системы ПВО. В новом пакете анонсировались системы ПВО Patriot, Iris-T6, Gepard и прочее.

"Тот, кто инвестирует в Украину сейчас, инвестирует в будущего члена Евросоюза", — отметил канцлер ФРГ Шольц.

Война в Украине идет уже 611-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ослабили натиск на Авдеевку из-за погоды, но город обстреливают круглосуточно. Усиливаются обстрелы на Купянском направлении. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 150 млн долларов, который включает средства ПВО и противотанковые вооружения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.