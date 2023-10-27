В пятницу, 27 октября, в Украине идет 611-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

27 октября

22:39 Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности для восточных областей.

В них объявлена тревога.

21:33 Видео момента взрыва в Херсоне опубликовало Радио Свобода.

20:59 Покушение на Олега Царева — спецоперация СБУ, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник.

«Он давно был в списке предателей, ответивших за свои преступления. Царев – абсолютно законная цель. Это не просто фанатик «русского мира», а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев», — подчеркнул информированный источник.

Детали спецоперации не разглашаются, известно, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия, его состояние тяжелое.

Ранее о том, что в Царева стреляли по заказу украинских спецслужб заявлял первый зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

20:48 Основное в вечернем обращении президента:

1. Сообщил о заседании военного кабинета по основным боевым направлениям (Купянское, Авдеевское, Марьинское и Мелитопольское направление). Также обсуждалась ситуация с укрытиями.

2. Рассказал о телефонных разговорах с премьером Британии и президентом ОАЭ. Обсуждали оборону Украины и ситуацию в Израиле.

3. Поблагодарил Германию за новый пакет помощи.

20:41 Вечернее обращение Владимира Зеленского.

20:39 Число раненых в результате обстрела Херсона увеличилось до семи человек.

Об этом сообщил руководитель ОВА Прокудин.

20:10 Анализируем итоги дня.

Наиболее горячей точкой на фронте остается Авдеевка.

Украинский военный эксперт Константин Машовец пишет о том, что "противник преуспевает по направлению Водяное - Тоненькое", то есть наступая с юга.

По его словам, россияне под Авдеевкой применили новую для себя тактику. Они наступают "циклически", попеременно активируя то северную, то южную ударные группировки, отказавшись от тотального сплошного наступления, как это было на начальном этапе авдеевской операции.

В частности, это делается, чтобы "дезорганизовать ответную реакцию со стороны украинского командования", которое не может сконцентрировать силы для обороны.

"Следует констатировать, что в отличие от достаточно распространенного тезиса о том, что они "ничему и никак не учатся", это не совсем так. Русские в течение последнего полугода полностью научились соотносить объем и размеры своих "пожеланий" со своими реальными способностями. Недооценка ВСУ в их оперативном планировании, и что самое тревожное - в текущих действиях и реакции их командования, очевидно, постепенно уходят в прошлое. В этом смысле быстрое и оперативное изменение подходов и принципов в организации и ведении боевых действий со стороны российского командования на Авдеевском направлении – яркая иллюстрация. После того, как "переломить" украинскую оборону быстро, одним мощным ударом не получилось, противник очень оперативно начал менять тактику на четко выверенные и обеспеченные (по мере реальных возможностей россиян) атаки и штурмовые действия на отдельных участках и направлениях", - пишет Машовец.

Подробнее о ситуации читайте здесь.

20:03 Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев утверждает, что покушение на бывшего нардепа Олега Царёва было совершено по указанию СБУ.

Он заявил, что Царёву неоднократно поступали угрозы с украинской стороны.

19:56 Вследствие обстрела Херсона повреждено более десятка жилых домов в центре города, есть нескольких пострадавших.

Об этом сообщил глава города Роман Мрочко.

19:44 Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 47 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

– Бахмутском – 5 атак в районе Андреевки,

– Авдеевском – 13 атак в районах Степного, Авдеевки и Первомайского,



– Марьинском – 19 атак в районах Марьинки и Новомихайловки,

– Шахтерском – возле Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского,

– Запорожском – северо-западнее Вербового.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 6 ракетных и 8 авиаударов, совершила 27 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 9 ударов.

19:14 Свежая сводка Генштаба ВСУ.

19:10 Обстрел Херсона продолжается, сообщает глава города Роман Мрочко.

Под обстрелом – центр города.

18:58 На юге Украины уничтожили три ракеты Х-59 и два ударных дрона «Ланцет», сообщает оперативное командование «Юг».

Их сбили в Николаевской и Херсонской областях. Ранее о взрывах там писали местные паблики.

18:47 Начальник горадминистрации Херсона Роман Мрочко подтвердил «сильный взрыв» в городе.

Другой информации пока нет.

18:24 Сообщают о взрывах в Херсоне.

17:43 В Украине ограничили сроки прохождения медкомиссии для военнообязанных 4 днями, сообщает Минздрав.

Решение было принято СНБО и утверждено президентом.

Призывники должны проходить медосмотр в отдельной очереди.

Медики, работающие в ВЛК при военкоматах, подключены к электронной системе здравоохранения и смогут пересматривать уже существующие записи других врачей и создавать электронные направления.

Для работников ВЛК также будут устраивать постоянные учебные мероприятия по порядку прохождения военно-врачебной экспертизы.

Лабораторные и инструментальные исследования должны завершаться в течение трех рабочих дней.

17:25 Российские разведывательные дроны стали летать не только вдоль линии фронта, но и залетать вглубь Украины, сообщают ВСУ.

"Мы фиксируем работу беспилотных разведывательных аппаратов, которые на данном этапе можем констатировать, собирают информацию не только вдоль линии фронта, а пытаются заходить с моря и отслеживать ситуацию в более глубоких регионах", - сообщила спикер обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Ранее Воздушные силы сообщали, что РФ в последнее время запускает "Шахиды" небольшими группами, чтобы собрать информацию о работе украинской ПВО.

16:03 О взрывах в Синельниковском районе Днепропетровской области сообщают местные паблики.

15:43 Германия объявила об очередном пакете военной помощи для Украины с дополнительной установкой ПВО накануне зимы.

В него вошли:

- 1 ЗРК IRIS-T SLM

- Ракеты к IRIS-T

- 1 РЛС TRML-4D

- 4 БТР

- 4 танковых тягача HX81

- 4 танковых прицепа

- 6 машин пограничной охраны

- 8 БпЛА Vector

- 5 надводных дронов

- 4 контрбатарейных радаров GO 12

- кассетные боеприпасы M26 для HIMARS

- 10 тысяч защитных очков.

14:45 В "ДНР" утверждают, что желающих изучать украинских язык в школах в «республике» нет, и статус "государственного" ему давать не будут.

"Я со своей позиции не допущу, чтобы украинский язык был в качестве государственного и еще какого-то на территории "Донецкой Народной Республики", - сказал «глава ДНР» Пушилин.

13:46 РФ в последнее время запускает "Шахеды" небольшими группами, чтобы собрать информацию о работе украинской ПВО, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Это позволяет врагу делать выводы о силах и средствах, которые находятся в том или ином регионе, и учитывать эту информацию при планировании последующих атак. То есть некая еще разведывательная функция", – сказал он в эфире телемарафона.

Как сообщалось, российская авиация не наносила удары по Украине крылатыми ракетами уже более месяца, пополняя запас для атак по энергетической инфраструктуре зимой.

13:30 Последствия утреннего обстрела Херсона публикуют местные СМИ.

Прокуратура сообщает, что ранен один человек.

12:34 Россияне нарисовали фальшивые Миг-31 на аэродроме "Бельбек" под Севастополем.

Спутниковые снимки публикует OSINT-расследователь MT Anderson.

Вычислить их удалось по отсутствию теней.

Рядом с нарисованными стоят настоящие самолеты.

10:44 Новые фото из Изюма после ночного ракетного удара публикует прокуратура. Пострадала пожарная часть и жилые дома, ранены 8 спасателей.

Предварительно, удар в 23:30 был нанесен двумя ракетами "Искандер".

Ранее сообщалось о повреждении также 13 единиц техники.

10:27 Пресс-служба Курской АЭС заявила, что именно атомная станция была целью вечерней атаки беспилотников.

Сообщается, что их было три.

АЭС работает в штатном режиме. Пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ заявляло, что украинский беспилотник перехватили в районе Курчатова, который находится восточнее Курской АЭС.

08:45 Кадры из пожарной части в Изюме, куда сегодня ночью попала ракета.

08:39 За ночь Воздушные силы сбили пять "Шахедов" из шести.

Беспилотники атаковали в пределах Херсонской и Николаевской областей.

Также по Харьковской области ударила ракета "Искандер".

07:55 Ночью россияне нанесли ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм.

Восемь спасателей пострадали, четверо из них в больнице. Также повреждено само здание и 13 единиц техники.

Сегодня пожарной службе Харьковской области исполняется ровно 200 лет.

07:46 Ночью "Шахеды" атаковали Николаевскую область. Прилет был в окрестностях города Вознесенск, сообщили власти региона.

Возникший пожар удалось потушить к шести часам утра. Что горело - не уточняется.

07:40 За минувшие сутки россияне совершили 114 обстрелов, выпустили 500 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение, здание культуры, учебное заведение и почту в Бериславском районе", - написал глава ОВА.

В результате обстрелов РФ 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

07:30 Вчера вечером российские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Повреждены частный дом, авто и линия электропередач.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С вечера агрессор четырежды атаковал Никопольщину. Обстреливал Покровскую и Марганецкую громады из тяжелой артиллерии. Направил туда два десятка снарядов", - написал Лысак.

Без пострадавших, продолжается обследование территории. Спасатели уточняют последствия ударов.

07:20 За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений. Всего россияне нанесли 1 ракетный и 18 авиационных ударов, совершили 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 5 атак противника в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение у Клещеевки и Андреевки, где наши защитники отразили 10 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где силами обороны отражено более 20 атак.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 18 атак противника.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии

На Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава и еще один - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства противника.

07:00 Минобороны РФ утверждает, что российская ПВО перехватила украинский беспилотник над Курской областью в районе Курчатова, который находится рядом с Курской АЭС.

Напомним, ранее российские беспилотники были сбиты недалеко от Хмельницкой АЭС.