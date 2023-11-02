Германия объявила об очередном пакете военной помощи Украине. В него вошли, в частности, бронетранспортеры, радиолокационные станции для IRIS-T и дроны.

Об этом сообщает сайт Минобороны Германии.

Полный список содержимого пакета:

12 бронетранспортеров;

2 радиолокационные системы воздушного обзора TRML-4D, применяемые в IRIS-T;

7 БПЛА Primoco One;

2 системы противоракетной защиты для вертолетов;

32 терминалы спутниковой связи SatCom;

4 тягача HX81 и 4 полуприцепа к ним;

12 грузовиков MAN TGS;

30 тысяч комплектов зимней одежды.

Ранее сообщалось, что ФРГ объявила о новом пакете военной помощи для Украины с дополнительным ЗРК IRIS-T.

Война в Украине идет уже 617-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Командующий Южным фронтом Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ стойко держат оборону. Газета Bild написала, что Украина перебросила в Авдеевку с Южного направления 47-ю механизированную бригаду с танками Leopard 2A6. А в Bloomberg сообщили, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов.

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