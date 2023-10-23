Американская военная помощь Украине в октябре снизилась на 93,5% по сравнению с первой половиной 2023 года.

Об этом пишет украинский военный паблик Ukraine Battle Map, ссылаясь на данные Пентагона.

За последние 30 дней Украине был отправлен только один пакет военной помощи, отмечает ресурс.

Ранее сообщалось, что у Белого дома осталось более пяти миллиардов долларов на помощь Украине.

Напомним, что Байден уже запросил у Конгресса еще 61,4 миллиарда для Украины. Народный депутат Ярослав Железняк считает, что этого не хватит для прямой поддержки украинского бюджета.

Также посол Украины в США Оксана Маркарова говорила, что основную часть средств, запрошенных американским президентом Джо Байденом у Конгресса США для Украины, направят на военные нужды самих Штатов. Деньги пойдут американскому минобороны на восполнение переданного с собственных складов вооружения и реализацию программ.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украине становится все труднее получить финансовую поддержку, поскольку внимание чиновников в ключевых странах-донорах переключается на предстоящие выборы, а геополитическая напряженность усиливается.