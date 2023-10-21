Украина ожидает решения США по финансированию. Фото: из открытых источников

Если Конгресс США выделит 61,4 млрд долларов для Украины, денег для прямой поддержки украинского бюджета в следующем году там все равно не хватит.

Такое мнение высказал народный депутат Ярослав Железняк в своём телеграм-канале. 

"На прямую бюджетную поддержку там заложено 11,8 млрд долларов. А мы сейчас готовим бюджет 2024-го, где нужно 42,9 млрд долларов и 30% из этого (12,87 млрд долларов) должно было прийти из США. То есть по этому запросу (с расчетом, что это деньги на 13 месяцев) нам будет не хватать двух миллиардов долларов", - написал Железняк.

Он предполагает, что данный дефицит могут покрыть другие партнёры Украины, но подтверждённых гарантий от них пока нет.

Железняк предположил, что денег для Украины от США не хватит

Напомним, накануне президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование для Украины и Израиля. Сумма финансирования не называлась, но западные СМИ писали, что речь идет о 106 млрд долларов, из которых почти 62 млрд - для Украины. Пока этот запрос Конгресс не одобрил.

Между тем Белый дом предложил снизить ежемесячную финансовую поддержку Украины Соединенными Штатами с 1,1 млрд до 825 млн долларов. В письме, направленном из Белого дома временному спикеру нижней палаты парламента Патрику Макгенри, указывалось, что бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США.

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