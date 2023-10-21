Если Конгресс США выделит 61,4 млрд долларов для Украины, денег для прямой поддержки украинского бюджета в следующем году там все равно не хватит.

Такое мнение высказал народный депутат Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.

"На прямую бюджетную поддержку там заложено 11,8 млрд долларов. А мы сейчас готовим бюджет 2024-го, где нужно 42,9 млрд долларов и 30% из этого (12,87 млрд долларов) должно было прийти из США. То есть по этому запросу (с расчетом, что это деньги на 13 месяцев) нам будет не хватать двух миллиардов долларов", - написал Железняк.

Он предполагает, что данный дефицит могут покрыть другие партнёры Украины, но подтверждённых гарантий от них пока нет.

Напомним, накануне президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование для Украины и Израиля. Сумма финансирования не называлась, но западные СМИ писали, что речь идет о 106 млрд долларов, из которых почти 62 млрд - для Украины. Пока этот запрос Конгресс не одобрил.

Между тем Белый дом предложил снизить ежемесячную финансовую поддержку Украины Соединенными Штатами с 1,1 млрд до 825 млн долларов. В письме, направленном из Белого дома временному спикеру нижней палаты парламента Патрику Макгенри, указывалось, что бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США.