Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч с сегодняшнего дня возглавит группу надзора над поставками американской военной помощи Украине.

В сентябре США и Украина договорились совместными усилиями под контролем Пентагона выявлять и предотвращать коррупционные преступления, связанные с поставками американского оружия Киеву.

Ранее НАБУ сообщало, что именно с 18 октября Сторч будет контролировать поступление помощи и сотрудничать с надзорными органами Агентства США по международному развитию и Госдепартаментом США.

Мы писали о том, какие перемены ожидают Украину в связи с "антикоррупционной" активностью Вашингтона.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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