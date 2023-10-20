Белый дом предлагает снизить ежемесячную финансовую поддержку Украины Соединенными Штатами с 1,1 млрд до 825 млн долларов.

Об этом говорится в письме, направленном из Белого дома временному спикеру нижней палаты парламента Патрику Макгенри.

В письме указано, что бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США.

В Белом доме отметили, что этот запрос на финансирование основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположениям США о гарантированном распределении расходов между Европейским союзом, Японией и другими донорами.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование для Украины и Израиля. Сумма финансирования не называется, но западные СМИ пишут, что речь идет о 106 млрд долларов, из которых почти 62 млрд - для Украины.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен говорила, что Запад не может позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам.