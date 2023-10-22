Основную часть средств, запрошенных президентом США Джо Байденом у Конгресса США для Украины, направят на военные нужды самих Штатов. Деньги пойдут американскому минобороны на восполнение переданного с собственных складов вооружения и реализацию программ.

Об этом сообщила в Фейсбуке посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Главные цифры запроса таковы: оборонные расходы - $46,1 млрд, из которых $30,6 млрд на программы для Минобороны США", - написала дипломат.

Маркарова пояснила, что $18 млрд предназначены на пополнение оборонных товаров со складов Пентагона, возмещение расходов на услуги, военное образование и подготовку, предоставленные властям Украины. Еще $12 млрд - для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, $1,7 млрд - для программы Госдепа Foreign Military Financing для Киева и других партнеров США, испытавших влияние из-за войны в Украине.

На техническую и разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения и кибербезопасность планируется направить $14,4 млрд.

Маркарова отметила, что непосредственно на прямую бюджетную поддержку Украине хотят выделить $11,8 млрд, на "неотложные потребности в восстановлении и разработке программ" заложат $2,2 млрд. В запрос для Украины входят и средства, выделяемые на программы поддержки прибывающим в США украинцам ($481 млн).

Посол подчеркнула, что пока запрос Байдена - это лишь "видение администрации", а анализировать цифры лучше тогда, когда это видение превратится в непосредственно в бюджетный документ внутри Конгресса. При этом она отметила, что Украина активно работает с обеими палатами и обеими партиями в Конгрессе.

Напомним, 20 октября Байден направил в Конгресс запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. Украине предлагается выделить более $61,4 млрд, Израилю - свыше $14,3 млрд.

При этом нардеп Ярослав Железняк заявил, что запрашиваемых для Украины средств недостаточно. На прямую бюджетную поддержку из этой суммы заложено $11,8 млрд, в то время как в проекте бюджета на 2024 год предусмотрен дефицит $42,9 млрд, и 30% из этой суммы ($12,87 млрд), по ожиданиям Киева, должно было поступить от США.