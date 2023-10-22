Министерство финансов Германии заложило слишком мало денег для обороны Украины в следующем бюджете. Минобороны страны заявляет, что ему не хватает более пяти миллиардов евро для поддержки Киева.

Об этом пишет немецкая газета Bild.

Сейчас на эти цели выделено четыре миллиарда, но из них на военные нужды - только 120 миллионов, сообщает издание со ссылкой на внутренний документ министерства обороны.

"Но потребность гораздо выше. Спецштаб минобороны Германии по Украине ожидает от Киева дополнительных требований в размере 5,22 миллиарда евро", - говорится в статье.

Указываются следующие потребности финансирования:

880 миллионов на ПВО;

675 миллионов на боевые бронированные машины;

390 миллионов на обучение;

935 миллионов на средства защиты;

2,34 млрд на ремонт, запчасти, логистику.

Также в бюджет не включены 525 миллионов евро на замену для Бундесвера переданной Украине техники.

"Бюджет на 2024 год будет окончательно утвержден в середине ноября. До тех пор еще будут тяжелые переговоры", - пишет Bild.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украине становится все труднее получать финансовую поддержку, поскольку внимание чиновников в ключевых странах-донорах переключается на предстоящие выборы, а геополитическая напряженность усиливается.

Также мы писали, что на днях Белый дом предложил снизить ежемесячную финансовую поддержку Украины Соединенными Штатами с 1,1 млрд до 825 млн долларов.