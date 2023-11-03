Белый дом признал, что сокращает пакеты помощи Украине по причине истощения ассигнованных Конгрессом средств.

Такое заявление сделала пресс-секретарь администрации Байдена Карин Жан-Пьер.

"США начали посылать меньшие пакеты военной помощи Украине, чтобы растянуть поддержку во времени, вопрос выделения финансирования Украине зашел в тупик в Конгрессе", — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она сказала, что США намерены продлить возможность поддерживать Украину как можно дольше, пока Конгресс не проголосует о новой помощи.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины. Об этом свидетельствуют результаты голосования, трансляция которого велась на телеканале C-SPAN.

Сообщается, что проект поддержали 226 членов Палаты представителей, против проголосовали 196 избранников.

Газета Politico написала, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил республиканцам, что поддерживает помощь Украине, но настаивает на ее разделении с деньгами для Израиля. При этом объем помощи Украине, на который готов пойти спикер, может быть "несопоставимым" с тем, что просит президент США Джо Байден, говорилось в публикации.

Также Джонсон сообщил, что Палата представителей в ближайшее время рассмотрит законопроект о финансировании, объединяющий средства на охрану границ США и помощь Украине.