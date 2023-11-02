Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Палата представителей в ближайшее время рассмотрит законопроект о финансировании, объединяющий средства на охрану границ США и помощь Украине.

Об этом сообщает The Fox News.

"Украина будет рассмотрена в ближайшее время. Она будет следующей", - подчеркнул Джонсон.

По его словам, внесение отдельного законопроекта о помощи Украине на рассмотрение Палаты представителей не имеет смысла.

"У нас есть вещи, которые мы можем и должны делать по всему миру, но в первую очередь мы должны позаботиться о собственном доме", - отметил он.

Однако если израильский законопроект пользуется широкой поддержкой среди членов Палаты представителей, то пакет, объединяющий Украину и США, может оказаться трудновыполнимым для консерваторов, которые критикуют финансирование обороны Киева.

"У меня нет уверенности в том, что администрация Байдена направит деньги туда, куда нужно, независимо от того, что мы примем. Мы финансировали Украину уже шесть раз на сумму более 110 млрд долларов. Я посмотрю на это. Граница... это наша главная проблема", - сообщил член Палаты представителей Ральф Норман журналистам в преддверии голосования.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил республиканцам, что поддерживает помощь Украине, но настаивает на ее разделении с деньгами для Израиля.

После этого агентство Reuters написало, что демократы в Сенате угрожают заблокировать законопроект республиканцев о выделении Израилю 14,3 млрд долларов помощи отдельно от Украины.