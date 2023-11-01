В Республиканской партии заявляют, что готовы одобрить помощь Украине, если администрация президента США Джо Байдена покажет им "стратегию победы", а также выполнит ряд других условий.

Список требований к Байдену публикует республиканец из Палаты представителей Майк Гарсиа.

Он пишет, что Байден вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским должны предоставить Конгрессу "стратегию победы", которая будет содержать точные оценки, конечные цели и критерии завершения войны, а не заявления о том, что "будем помогать столько, сколько потребуется". Также Гарсиа требует, чтобы предоставлялся регулярный отчет о прогрессе на фронте и поставках оружия.

От Байдена и главы Пентагона Остина конгрессмен также хочет услышать обновленную информацию о наступлении ВСУ, совершенных поставках оружия, какое оружие может изменить ситуацию на фронте, что будет, если прекратить военную помощь Украине, и не ставит ли она под угрозу программы вооружения американской армии, а также помощи Тайваню и Израилю.

Казначейство и Минфин должны отчитаться Конгрессу об уровне использования антироссийских санкций, а также ввести более широкие ограничения, включающие все виды нефти, зерно и редкоземельные минералы.

По Крыму задается вопрос, считают ли США реальным его возвращение.

Напомним, в Белом доме заявили, что Байден заблокирует законопроект о выделении помощи Израилю, если там не будет упомянута Украина.

Ранее республиканцы внесли законопроект о помощи Израилю - вопреки запросу Байдена, где объединялась помощь Тель-Авиву и Киеву.