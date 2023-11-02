Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил республиканцам, что поддерживает помощь Украине, но настаивает на ее разделении с деньгами для Израиля.

Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, Джонсон предлагает определиться с финансированием до 15 января.

При этом объем помощи Украине, на который готов пойти спикер, может быть "несопоставимым" с тем, что просит президент США Джо Байден, пишет Politico.

Также Джонсон заявил, что финансирование Украины должно быть "неразрывно связано" с усилением границы США с Мексикой.

"Он дал понять, что поддерживает, но то, как это составлено в дополнительном документе, требует большой работы", - сказал сенатор Джон Хувен.

Ранее в Республиканской партии заявили, что готовы одобрить помощь Украине, если администрация Байдена покажет им "стратегию победы", а также выполнит ряд других условий.

Напомним, недавно Джонсон уже требовал разделить помощь Израилю и Украине. Он говорил, что США не просто "печатают деньги, чтобы отправить их за границу", и все эти траты отрываются от внутренних статей расходов.