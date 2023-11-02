Демократы в Сенате угрожают заблокировать законопроект республиканцев о выделении Израилю 14,3 млрд долларов помощи отдельно от Украины.

Об этом сообщает Reuters.

"Суть в том, что это несерьезное предложение", – заявил журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, передает Reuters.

Напомним, 30 октября республиканцы Палаты представителей разделили помощь Украине и Израилю. Они обнародовали предложение на экстренную помощь для Израиля в сумме 14,3 млрд долларов, как того потребовал новый спикер нижней палаты парламента США. При этом конгрессмены хотят профинансировать эту помощь путем сокращения расходов Службы внутренних доходов (IRS), направленных на борьбу с налоговым мошенничеством и улучшение обслуживания налогоплательщиков.

На это в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден заблокирует законопроект о выделении помощи Израилю, если там не будет упомянута Украина. Такой поворот событий станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности" Вашингтона, считают в Белом доме.