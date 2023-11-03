Палата представителей Конгресса США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, трансляция которого велась на телеканале C-SPAN.

Сообщается, что проект поддержали 226 членов Палаты представителей, против проголосовали 196.

Напомним, накануне в бюджетном управлении Белого дома заявили, что президент США Джо Байден заблокирует законопроект о выделении помощи Израилю, если там не будет упомянута Украина.

Кроме того, по данным Reuters, демократы в Сенате также угрожали заблокировать законопроект республиканцев о выделении Израилю 14,3 млрд долларов помощи отдельно от Украины.

Сегодня газета Politico написала, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил республиканцам, что поддерживает помощь Украине, но настаивает на ее разделении с деньгами для Израиля. При этом объем помощи Украине, на который готов пойти спикер, может быть "несопоставимым" с тем, что просит президент США Джо Байден, говорилось в публикации.

Также Джонсон сообщил, что Палата представителей в ближайшее время рассмотрит законопроект о финансировании, объединяющий средства на охрану границ США и помощь Украине.