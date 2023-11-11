Помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовы ее компенсировать.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.

"Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится", – сказал Боррель.

Напомним, ранее СМИ писали, что план ЕС потратить 20 миллиардов евро на военную помощь Украину встречает сопротивление Германии и ряда других стран Евросоюза. План рассчитан на четыре года (по пять миллиардов ежегодно). Его внёс глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Также мы сообщали, что Евросоюз обдумывает альтернативный план финансирования Украины, если Венгрия продолжит блокировать выделение 50 млрд евро.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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